Содержание дорог в Ленинском округе обойдется бюджету Тюмени в 162 млн рублей

В Ленинском округе Тюмени на 2019 год запланированы работы по содержанию дорог, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов и ливневки.
В техническом задании сообщается, какие работы выполняются по заявкам заказчика, а какие самостоятельно подрядчиком.
Например, восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 квадратных метров выполняется только по заявке заказчика, мойка бордюров и уборка мусора - самостоятельно.
Кроме этого, очистка ливневок предусмотрена в период с 15 апреля по 14 октября 2019 года. В целом контракт рассчитан на работы с 1 января по 14 октября 2019 года.
Начальная цена контракта 162 млн рублей.