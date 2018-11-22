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Содержание дорог в Ленинском округе обойдется бюджету Тюмени в 162 млн рублей

22 ноября 2018, 07:30
Фото: «Наш город»
Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени объявила электронный аукцион на обслуживание дорог и благоустройство округа в 2019 году.
Сюжет
Тюмень

В Ленинском округе Тюмени на 2019 год запланированы работы по содержанию дорог, территории, объектов и элементов благоустройства имущественных комплексов и ливневки.

В техническом задании сообщается, какие работы выполняются по заявкам заказчика, а какие самостоятельно подрядчиком.

Например, восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 квадратных метров выполняется только по заявке заказчика, мойка бордюров и уборка мусора - самостоятельно.

Кроме этого, очистка ливневок предусмотрена в период с 15 апреля по 14 октября 2019 года. В целом контракт рассчитан на работы с 1 января по 14 октября 2019 года.

Начальная цена контракта 162 млн рублей.

#Новости#Дороги#Муниципальные закупки#Тюмень#Юрий Норицын#Экономика
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