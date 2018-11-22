Прогноз позитивный: международные эксперты подтвердили рейтинг «Запсибкомбанка»

«Появление крупного акционера с государственным участием позитивным образом отразится на надежности "Запсибкомбанка" и повысит уровень доверия со стороны клиентов. Предстоящая интеграция с крупнейшей финансовой структурой страны откроет новые возможности для наших клиентов. Они смогут оценить преимущества продуктового ряда объединенного банка, воспользоваться передовыми и технологичными продуктами ВТБ, а также получат доступ ко всей инфраструктуре ВТБ в РФ и за рубежом», - прокомментировал вице-президент ПАО «Запсибкомбанк» Руслан Зиннуров.