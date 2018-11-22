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Прогноз позитивный: международные эксперты подтвердили рейтинг «Запсибкомбанка»

22 ноября 2018, 03:30
Фото: https://vk.com/zapsibo
Рейтинги с позитивными ожиданиями: финансовые аналитики оценили перспективы Запсибкомбанка.
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Тюмень

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО «Запсибкомбанк» на уровень «B+» в список CreditWatch Positive («рейтинги на пересмотре с позитивными ожиданиями») и подтвердило краткосрочные рейтинги банка на уровне «B».

Аналитики прогнозируют, что в результате сделки по продаже акций, "Запсибкомбанк" станет важным компонентом операционной деятельности группы ВТБ в Тюменском регионе и будет способствовать реализации её стратегии, сфокусированной на розничном сегменте банковского бизнеса.

Таким образом, "Запсибкомбанк" получит экстраординарную поддержку от крупной финансовой организации, что позволит предоставлять клиентам более широкие возможности в рамках банковских услуг и дополнительно усилит позиции "Запсибкомбанка" как крупнейшего банка Тюменской области.

«Появление крупного акционера с государственным участием позитивным образом отразится на надежности "Запсибкомбанка" и повысит уровень доверия со стороны клиентов. Предстоящая интеграция с крупнейшей финансовой структурой страны откроет новые возможности для наших клиентов. Они смогут оценить преимущества продуктового ряда объединенного банка, воспользоваться передовыми и технологичными продуктами ВТБ, а также получат доступ ко всей инфраструктуре ВТБ в РФ и за рубежом», - прокомментировал вице-президент ПАО «Запсибкомбанк» Руслан Зиннуров.

#Новости#Запсибкомбанк#Тюмень#Ирина Швецова#Экономика
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