Прогноз позитивный: международные эксперты подтвердили рейтинг «Запсибкомбанка»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО «Запсибкомбанк» на уровень «B+» в список CreditWatch Positive («рейтинги на пересмотре с позитивными ожиданиями») и подтвердило краткосрочные рейтинги банка на уровне «B».
Аналитики прогнозируют, что в результате сделки по продаже акций, "Запсибкомбанк" станет важным компонентом операционной деятельности группы ВТБ в Тюменском регионе и будет способствовать реализации её стратегии, сфокусированной на розничном сегменте банковского бизнеса.
Таким образом, "Запсибкомбанк" получит экстраординарную поддержку от крупной финансовой организации, что позволит предоставлять клиентам более широкие возможности в рамках банковских услуг и дополнительно усилит позиции "Запсибкомбанка" как крупнейшего банка Тюменской области.
«Появление крупного акционера с государственным участием позитивным образом отразится на надежности "Запсибкомбанка" и повысит уровень доверия со стороны клиентов. Предстоящая интеграция с крупнейшей финансовой структурой страны откроет новые возможности для наших клиентов. Они смогут оценить преимущества продуктового ряда объединенного банка, воспользоваться передовыми и технологичными продуктами ВТБ, а также получат доступ ко всей инфраструктуре ВТБ в РФ и за рубежом», - прокомментировал вице-президент ПАО «Запсибкомбанк» Руслан Зиннуров.