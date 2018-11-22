На федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень откроют новую транспортную развязку

По информации строителей, данный объект наиболее важный в 2018 году после открытия ТКАД. Дорожники расширили проезжую часть с 2 до 4 полос и построили транспортную развязку. Данное сооружение позволит быстрее и безопаснее добираться из Екатеринбурга в Тюмень и обратно.
Руководство и специалисты Уралуправтодора проведут проверку 600 километров трасс Р-351 и Р-404. 27 ноября в Тобольске пройдет заседание, на котором строители обсудят безопасность федеральных дорог Тюменской области, качество выполненных работ, применение новых материалов и перспективы дальнейшего развития транспортного сообщения в регионе.