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ГИБДД намерена приравнять некоторые лекарства к алкоголю и наркотикам

22 ноября 2018, 07:00
Фото: pixabay.com
Минздрав совместно с ГИБДД предложил приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам.

По словам инициаторов внесения поправок в КоАП, в последнее время участились случаи, когда сотрудники Госавтоинспекции останавливают водителей, у которых имеются признаки алкогольного или наркотического опьянения, однако они трезвы, а признаки вызваны употреблением лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. К таким лекарственным препаратам относятся фенобарбитал, корвалол, димедрол.

Эксперты поясняют, что некоторые водители, перед тем как сесть за руль, могут принять лекарство в терапевтических дозах, однако их состояние после этого может вызвать вопросы у сотрудников ГИБДД. Есть и вторая группа лиц, они «глотают таблетки пачками», чтобы получить одурманивающий эффект. Специалисты уверены, что со сложившейся ситуацией нужно что-то делать, однако «равнять всех под одну гребенку» нельзя.

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