ГИБДД намерена приравнять некоторые лекарства к алкоголю и наркотикам

Эксперты поясняют, что некоторые водители, перед тем как сесть за руль, могут принять лекарство в терапевтических дозах, однако их состояние после этого может вызвать вопросы у сотрудников ГИБДД. Есть и вторая группа лиц, они «глотают таблетки пачками», чтобы получить одурманивающий эффект. Специалисты уверены, что со сложившейся ситуацией нужно что-то делать, однако «равнять всех под одну гребенку» нельзя.