ГИБДД намерена приравнять некоторые лекарства к алкоголю и наркотикам

По словам инициаторов внесения поправок в КоАП, в последнее время участились случаи, когда сотрудники Госавтоинспекции останавливают водителей, у которых имеются признаки алкогольного или наркотического опьянения, однако они трезвы, а признаки вызваны употреблением лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. К таким лекарственным препаратам относятся фенобарбитал, корвалол, димедрол.
Эксперты поясняют, что некоторые водители, перед тем как сесть за руль, могут принять лекарство в терапевтических дозах, однако их состояние после этого может вызвать вопросы у сотрудников ГИБДД. Есть и вторая группа лиц, они «глотают таблетки пачками», чтобы получить одурманивающий эффект. Специалисты уверены, что со сложившейся ситуацией нужно что-то делать, однако «равнять всех под одну гребенку» нельзя.