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Это не экономно. Около 300 000 рублей тратится на содержание 1 км ливневок в Тюмени

22 ноября 2018, 13:30
Фото: flickr.com
Около 300 000 рублей было затрачено на содержание 1 километра ливневой канализации закрытого типа в Тюмени. На ливневки открытого типа тратится почти 48 000 рублей.
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Тюмень

Данные цифры были озвучены на заседании депутатов гордумы Тюмени. Между тем чиновники отмечают, что в городе есть места, в которых каждый год и по нескольку раз вскрывается асфальт, что-то ремонтируется и через несколько месяцев на том же месте снова проводятся строительные работы. Данный принцип работы не экономичен.

Между тем ряд представителей гордумы попросили «не использовать цифру 300 как догму» и обсудить данный вопрос в другое время.

На сегодняшний день в Тюмени действует 155 км ливневой канализации закрытого типа и 177 км открытого типа. На их содержание из бюджета выделено 55 000 000 рублей. В прошлом году в городе было построено 11 км ливневок.

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#Новости#Ливневая канализация#Тюмень#Александр Мязин#Город
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