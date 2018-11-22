Это не экономно. Около 300 000 рублей тратится на содержание 1 км ливневок в Тюмени

Данные цифры были озвучены на заседании депутатов гордумы Тюмени. Между тем чиновники отмечают, что в городе есть места, в которых каждый год и по нескольку раз вскрывается асфальт, что-то ремонтируется и через несколько месяцев на том же месте снова проводятся строительные работы. Данный принцип работы не экономичен.