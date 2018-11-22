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Депутаты Подмосковья занялись сохранением архитектурного облика зданий

22 ноября 2018, 18:46
Фото: pxhere.com
В середине ноября в первом чтении Мособлдумой был одобрен закон, согласно которому, с собственников спутниковых антенн и кондиционеров будут взыскивать штраф, если это оборудование будет размещено на исторических строениях.

Запрет будет распространяться не только на фасад здания, но и на крышу, двери, окна, навесы и балконы.

Муниципалитет будет выносить предупреждения собственнику, если сочтет, что оборудование негативно сказывается на архитектурных элементах и исторической отделке здания. Если собственник оставляет без внимания предупреждение муниципалитета, на него накладывается штраф. Об этом сообщил телеканалу «360» министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

О том, какое влияние окажут такие изменения на представителей индустрии спутникового телевидения, установили журналисты телеканала “360”.

Для этого они связались с офисом крупнейшего в России оператора цифрового телевидения “Триколор” и представились покупателями. В 2018 году клиентская база компании состоит из более чем 12 млн жителей Российской Федерации, а это 75 % сегмента.

Выяснилось, что компания не устанавливает оборудование. Этим занимаются по запросу местные работники. Они же принимают решение по выбору места установки оборудования. Поэтому “Триколор” не имеет отношения к вопросам ответственности в этом деле.

Сами мастера советуют размещать технику на крыше. Это позволит одновременно решить проблему со штрафами, внешним видом исторических строений и сигналу антенны это не вредит. Несмотря на это россияне склонны устанавливать антенны по старому методу, так как это дешевле.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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