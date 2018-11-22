Бастрыкин распорядился проверить работу прокурора Ямала

По словам юриста ООО «Корпорации Рост нефти и газа» следователи не знают, «что с этим делать». Заявление о проверке деятельности Герасименко пришло из Москвы от Бастрыкина. Более того, ранее было подано около 10 подобных заявлений в СУ СКР ЯНАО, однако реакции на них не было. Заявления отказывались рассматривать. Ранее обращение с просьбой проверить деятельность регионального прокурора было отправлено на имя Генпрокурора РФ, однако заявление было перенаправлено в прокуратуру ЯНАО. По словам юриста компании, подобные заявления не были рассмотрены.