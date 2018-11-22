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Бастрыкин распорядился проверить работу прокурора Ямала

22 ноября 2018, 10:45
Фото: ГУ СКР
СУ СКР по ЯНАО начало проверку воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны прокурора Ямала Александра Герасименко. Проверить деятельность Герасименко поручил глава СКР Александр Бастрыкин.
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Ямал

С жалобой на незаконные действия прокурора Ямала обратилась организация ООО «Корпорации Рост нефти и газа». Предприниматели заявляют, что Герасименко на протяжении 10 лет препятствует деятельности Олега Ситникова и организаций, в которых он работает.

На данный момент заявление о незаконных действиях прокурора Ямала находится на проверке у руководителя подразделения, 23 ноября будет принято решение о его регистрации.

По словам юриста ООО «Корпорации Рост нефти и газа» следователи не знают, «что с этим делать». Заявление о проверке деятельности Герасименко пришло из Москвы от Бастрыкина. Более того, ранее было подано около 10 подобных заявлений в СУ СКР ЯНАО, однако реакции на них не было. Заявления отказывались рассматривать. Ранее обращение с просьбой проверить деятельность регионального прокурора было отправлено на имя Генпрокурора РФ, однако заявление было перенаправлено в прокуратуру ЯНАО. По словам юриста компании, подобные заявления не были рассмотрены.

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#Новости#Прокуратура#СКР#Ямал#Александр Мязин#Общество
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