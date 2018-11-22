Андрей Артюхов прокомментировал первое послание губернатора Тюменской области

На данный момент в завершается проект строительства основных заводов «Сибура» и региональные власти должны найти возможности для дальнейшего развития инвестиций. По мнению Андрея Артюхова, главный посыл в сегодняшнем послании – поиск новых возможностей. Для этого госчиновники и бизнесмены должны вместе «подумать над использованием нереализованных возможностей».