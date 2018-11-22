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Андрей Артюхов прокомментировал первое послание губернатора Тюменской области

22 ноября 2018, 14:00
Фото: Правительство Тюменской области
Андрей Артюхов прокомментировал послание губернатора Тюменской области, которое было опубликовано 22 ноября. Первый зампредседателя Тюменской областной думы считает, что для развития региона необходимо использовать все нереализованные возможности.

На данный момент в завершается проект строительства основных заводов «Сибура» и региональные власти должны найти возможности для дальнейшего развития инвестиций. По мнению Андрея Артюхова, главный посыл в сегодняшнем послании – поиск новых возможностей. Для этого госчиновники и бизнесмены должны вместе «подумать над использованием нереализованных возможностей».

В настоящий момент один из 3 индустриальных парков полностью укомплектован, остальные необходимо развивать.

Я согласен с Александром Моором в том, что не нужно фокусироваться только на этих трех парках, пояснил Андрей Артюхов.

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#Новости#Послание#Тюменская область#Александр Мязин#Политика
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