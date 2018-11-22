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Posted 22 ноября 2018, 04:00

Published 22 ноября 2018, 04:00

Modified 20 октября 2022, 03:21

Updated 20 октября 2022, 03:21

6 декабря в Тюмени пройдет бесплатная конференция для руководителей

22 ноября 2018, 04:00
Где можно погладить слона на удачу? На конференции для руководителей в Тюмени.

Чтобы усовершенствовать личную эффективность и профессиональные навыки, управленцы соберутся на конференции «Формула бизнеса». 6 декабря руководителей прокачают 9 экспертов из Москвы, Калининграда, Екатеринбурга и Тюмени.

Как перевыполнить план продаж? Как расположить аудиторию к себе? Как мотивировать команду? Это первая в Тюмени бесплатная конференция только для руководителей.

Бизнес-эксперты практики расскажут все о лидогенерации, увеличении продаж и построении команды.

Участники лично познакомятся и зададут вопросы таким экспертам, как:

- Анна Хвостова (Екатеринбург), директор регионального представительства HeadHunter в 8 регионах Урала и Поволжья, HR-эксперт с 17 летним опытом.

- Кирилл Гисматов (Москва), ведущий менеджер по работе с агентствами ВКонтакте.

- Юрий Николаев (Калининград), директор по продажам Битрикс24. Профессионал в управлении продажами.

- Елена Гайдамак (Тюмень), бизнес-тренер, сертифицированный коуч. Опыт проведения тренингов – 13 лет, коуч-сессий индивидуальных и групповых - 11 лет.

Где руководители смогут применить полученные знания?

В любой сфере бизнеса! Промышленность, Торговля, Услуги, Здравоохранение, Образование, Культура, Общественное питание, Производство, Недвижимость и строительство и др.

«Если вы руководите компанией, отделом продаж или маркетинга, мечтаете о росте бизнеса и команды — вы найдете для себя полезную информацию на конференции» - обещают организаторы.

Зачем участвовать?

- Экономия времени. Программа конференции дает максимально концентрированные знания за 7 часов. За это же время можно прочитать всего четверть книги по управлению персоналом.

- Экономия денег. Подобные мероприятия стоят от 13 000 руб. А оценка компетенций руководителя в компании Елены Гайдамак стоила бы 25 000 руб. Но конференция бесплатная для всех руководителей Тюмени.

- Эффект погружения. Уходя от рабочих задач, слушатели погружаются в новую атмосферу. В такой ситуации мозг работает по-новому, ищет решения невыполнимых задач. Это сильная прокачка профессиональных навыков.

«Зарегистрируюсь потом» — скажет ленивый. Организаторы предупреждают, что из-за большого потока заявок регистрацию придется закрыть уже через 4 дня. Видеозаписи и онлайн трансляции не будет, только очное участие даст эффективные результаты.

Дополнительную информацию о конференции можно узнать в компании «Ремарк» по

телефону +7 (3452) 69-23-24 или e-mail yes@remark72.ru

#Ирина Швецова#Экономика#Тюмень#Новости
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