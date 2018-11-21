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Врачи скорой помощи около часа реанимировали тюменца, но спасти его не удалось

21 ноября 2018, 12:30
Фото: flickr.com
Ночью 21 ноября в Тюмени медики около часа боролись за жизнь молодого человека 1990 года рождения, однако спасти его не удалось. Очевидцы сообщили, что погибший незадолго до трагедии употреблял спайс.
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Тюмень

Сообщается, что смерть тюменца не носит насильственный характер. Происшествие произошло около 00:40. В настоящий момент сотрудники СКР выясняют все причины произошедшего. Для спасения молодого человека были задействованы две бригады скорой помощи. Первая прибыла в 00:47 на улицу Комбинатскую, 42, вторая в 00:55. Бригады скорой помощи попытались реанимировать пациента. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В областной столице за 9 месяцев 2017 года было зарегистрировано около 2 000 наркопреступлений. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день купить запрещенные вещества в городе достаточно просто, необходимо только иметь выход в сеть.

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#Новости#Врачи#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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