Врачи скорой помощи около часа реанимировали тюменца, но спасти его не удалось

Сообщается, что смерть тюменца не носит насильственный характер. Происшествие произошло около 00:40. В настоящий момент сотрудники СКР выясняют все причины произошедшего. Для спасения молодого человека были задействованы две бригады скорой помощи. Первая прибыла в 00:47 на улицу Комбинатскую, 42, вторая в 00:55. Бригады скорой помощи попытались реанимировать пациента. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.