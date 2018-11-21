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Вахтовики Сабетты покидают «Ямал СПГ» из-за отсуствия работы

21 ноября 2018, 12:00
Фото: flickr.com
Вахтовики, работающие в Сабетте, все чаще жалуются на отсутствие работы в соцсетях. Объем строительства упали после сдачи первых двух очередей завода «Ямал СПГ».
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Ямал

Недавно была опубликована информация о скорой сдаче третей линии, а через несколько недель рабочие закончат возведение четвертой линии завода. Отмечается, что строительство «Ямал СПГ» идет с опережением графика примерно на 6 месяцев.

Отмечается, что многие подрядные организации перебрасывают своих сотрудников на другие объекты НОВАТЭКа. В частности вахтовики приступили к возведению Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области. Завод связан с ПАО «НОВАТЭК».

В октябре 2018 года эксперты сделали вывод, что легче всего найти новую работу именно в ЯНАО. Наибольшая конкуренция в регионе при поиске нового места у юристов.

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#Новости#Вахта#Ямал#Александр Мязин#Общество
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