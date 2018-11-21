В зоне бедности живут 22% россиян

По данным исследователей, 22% россиян могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов, такие как картофель, морковь, хлеб или потратить свою зарплату или пенсию на самые дешевые, но необходимые лекарства.
Еще 36% опрошенных заявили, что их доходов хватает на нормальное питание и другие повседневные товары, однако они не могут позволить себе приобретение предметов длительного пользования, таких как мебель, бытовая техника.
Лекарства, продукты питания, холодильники, смартфон и другие товары длительного пользования могут позволить себе лишь 28,3% опрошенных.
При этом, по данным Росстата, средняя заработная плата в России в сентябре текущего года составила более 42 тысяч рублей в месяц.