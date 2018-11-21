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В зоне бедности живут 22% россиян

21 ноября 2018, 07:30
Фото: pixabay.com
22% жителей России могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов, заявили эксперты РАНХиГС после проведенного исследования.

По данным исследователей, 22% россиян могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов, такие как картофель, морковь, хлеб или потратить свою зарплату или пенсию на самые дешевые, но необходимые лекарства.

Еще 36% опрошенных заявили, что их доходов хватает на нормальное питание и другие повседневные товары, однако они не могут позволить себе приобретение предметов длительного пользования, таких как мебель, бытовая техника.

Лекарства, продукты питания, холодильники, смартфон и другие товары длительного пользования могут позволить себе лишь 28,3% опрошенных.

При этом, по данным Росстата, средняя заработная плата в России в сентябре текущего года составила более 42 тысяч рублей в месяц.

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#Новости#Статистика#Бедность#Россия#Наиль Каримов#Общество
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