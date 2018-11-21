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В Тюмени экс-бухгалтера осудили за хищение более 4 млн. рублей

21 ноября 2018, 08:39
Фото: pixabay.com
В Тюмени суд отменил условное наказание и отправил в тюрьму на 5,5 лет бывшего бухгалтера СНТ «Источник» и УК «Домсервис» за то, что она присвоила себе более 4 млн. рублей.
Сюжет
Тюмень

Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году суд ее признавал виновной в присвоении более 600 тыс. рублей в ООО «Флора-Дизайн», когда она работала главным бухгалтером. Она призналась в содеянном и раскаялась. Фирма пожалела ее и попросила строго не наказывать. Суд дал ей условный срок на два года с испытательным сроком два года, а также взыскал похищенную сумму. Сообщается, что через десять дней после приговора она стала похищать деньги в СНТ «Источник», где работала бухгалтером. По данным следствия, за два года она присвоила больше миллиона рублей. Бухгалтер не полностью вносила в расчетный счет деньги, полученные от членов СНТ – забирала их себе. Ревизия выявила недостачу, а работницу уволили.

С 2016 года она стала работать главным бухгалтером в ООО УК «Домсервис». По версии следствия, с апреля 2016 года по май 2017 года она украла больше трех миллионов рублей.

Суд также взыскал с нее похищенные деньги в пользу СНТ и УК, сохранил арест на имущество для возмещения ущерба.

Подсудимую взяли под стражу в зале суда, а приговор в законную силу не вступил.

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