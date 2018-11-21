В Тюмени экс-бухгалтера осудили за хищение более 4 млн. рублей

Как следует из материалов уголовного дела, в 2013 году суд ее признавал виновной в присвоении более 600 тыс. рублей в ООО «Флора-Дизайн», когда она работала главным бухгалтером. Она призналась в содеянном и раскаялась. Фирма пожалела ее и попросила строго не наказывать. Суд дал ей условный срок на два года с испытательным сроком два года, а также взыскал похищенную сумму. Сообщается, что через десять дней после приговора она стала похищать деньги в СНТ «Источник», где работала бухгалтером. По данным следствия, за два года она присвоила больше миллиона рублей. Бухгалтер не полностью вносила в расчетный счет деньги, полученные от членов СНТ – забирала их себе. Ревизия выявила недостачу, а работницу уволили.