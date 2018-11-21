В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру-кабинет Максима Горького

В настоящее время эта квартира разделена на три, так что покупатель получит лишь часть от первоначальной. Что же касается цены, то, по словам экспертов, она сопоставима с обычными квартирами, в которых не жили известные люди. Так средняя стоимость квартиры в этом же районе сейчас составляет 7 млн рублей, за бывшую квартиру писателя покупателю придется отдать немногим больше - 11,5 млн рублей.