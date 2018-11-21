nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру-кабинет Максима Горького

21 ноября 2018, 06:00
Фото: pixabay.com
Квартиру-кабинет писателя Максима Горького в Санкт-Петербурге выставили на продажу за 11,5 млн рублей.

Русский писатель жил в этой квартире, расположенной на Кронверкском проспекте, в доме, с которого открывается вид на Александровский парк и Петропавловскую крепость, с 1914 по 1921 год.

В настоящее время эта квартира разделена на три, так что покупатель получит лишь часть от первоначальной. Что же касается цены, то, по словам экспертов, она сопоставима с обычными квартирами, в которых не жили известные люди. Так средняя стоимость квартиры в этом же районе сейчас составляет 7 млн рублей, за бывшую квартиру писателя покупателю придется отдать немногим больше - 11,5 млн рублей.

Материалы по теме
Горький или Солженицын: в России решают, чью фамилию дать 2018 году
#Новости#Писатели#Квартиры#Санкт-Петербург#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25