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Тюменка примет участие во всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда»

21 ноября 2018, 13:30
Фото: Пресс-центр Администрации города Тюмени
Телеканал «Звезда» приступил к съемкам 4 сезона конкурса «Новая звезда». В музыкальном состязании в Москве примут участие представители всех 85 регионов РФ.
Сюжет
Тюмень

Алиса Черноокая представит на конкурсе Тюменскую область. Лидеров состязания будут определять при голосовании телезрителей и мнении экспертов в области музыки. Эфир первого конкурса будет показан с 23 по 30 декабря.

Одним из особенностей шоу является широкая палитра представленных музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до этники. От каждого субъекта РФ может участвовать только 1 исполнитель. Длительность песни около 3-4 минут.

Тюменка закончила университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге, на данный момент поет в кавер-группе. Девушка любит кататься на лыжах и читать книги. Мечтает сняться в мюзикле.

Конкурс пройдет при поддержке Минобороны РФ.

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