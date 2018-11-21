Тюменка примет участие во всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда»

Алиса Черноокая представит на конкурсе Тюменскую область. Лидеров состязания будут определять при голосовании телезрителей и мнении экспертов в области музыки. Эфир первого конкурса будет показан с 23 по 30 декабря.
Одним из особенностей шоу является широкая палитра представленных музыкальных жанров: от блюза, рока и популярной музыки до этники. От каждого субъекта РФ может участвовать только 1 исполнитель. Длительность песни около 3-4 минут.
Тюменка закончила университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге, на данный момент поет в кавер-группе. Девушка любит кататься на лыжах и читать книги. Мечтает сняться в мюзикле.
Конкурс пройдет при поддержке Минобороны РФ.