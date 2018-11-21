Сбербанк распродает свои офисы в Тюменской области, Югре и Ямале

Одним из объектов недвижимости является офис Сбербанка в Нижневартовске, его площадь составляет порядка 7,7 тысяч квадратных метров, стоимость - 180 млн рублей. Еще один офис, от которого банк планирует избавится, находится в Ишиме. По данным Российского аукционного дома, данный лот представляет из себя четырехэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, его стоимость составляет 92 млн рублей. Ранее в здании находилось подразделение кредитного учреждения.