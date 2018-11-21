Сбербанк распродает свои офисы в Тюменской области, Югре и Ямале

Одним из объектов недвижимости является офис Сбербанка в Нижневартовске, его площадь составляет порядка 7,7 тысяч квадратных метров, стоимость - 180 млн рублей. Еще один офис, от которого банк планирует избавится, находится в Ишиме. По данным Российского аукционного дома, данный лот представляет из себя четырехэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, его стоимость составляет 92 млн рублей. Ранее в здании находилось подразделение кредитного учреждения.
Также в списке лотов есть недвижимость в Ноябрьске, Тобольске, Губкинском, Заводоуковске и других городах и населенных пунктах «тюменской матрешки».
Ранее стало известно, что тюменское, сургутское, ханты-мансийское, салехардское и новоуренгойское отделения Сбербанка перейдут в Уральский банк Сбербанка.
В пресс-службе Западно-Сибирского банка Сбербанка сообщили, что банк постоянно проводит работу по модернизации бизнес-процессов и оптимизации портфеля недвижимости. "При этом часть объектов реализуется с условием обратной аренды банком используемых площадей. Это позволяет сохранить размещение офисов по прежним адресам. На качество обслуживания клиентов это никак не повлияет".