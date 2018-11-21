С 21 по 23 ноября в Тюменской области ожидается снегопад и до 3 мм осадков

Отмечается, что снегопад может начаться в ночь на 22 ноября. В четверг в утренние часы синоптики ожидают до 1,5 мм осадков. К концу дня температура воздуха упадет с – 2 до – 14 градусов. Вечером 23 ноября ожидается снег и до 0,9 мм осадков.