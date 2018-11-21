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С 21 по 23 ноября в Тюменской области ожидается снегопад и до 3 мм осадков

21 ноября 2018, 10:39
Фото: flickr.com
В Тюменской области ожидается ухудшение погодных условий с 21 по 23 ноября. По прогнозам синоптиков в регион придет метель и ветер до 18 м/с.
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Тюмень

Сообщается, что дорожные службы области принимают необходимые меры, чтобы оперативно начать чистку федеральных трасс от снега. В регионе действует 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые в режиме он-лайн фиксируют состояние трассы.

Отмечается, что снегопад может начаться в ночь на 22 ноября. В четверг в утренние часы синоптики ожидают до 1,5 мм осадков. К концу дня температура воздуха упадет с – 2 до – 14 градусов. Вечером 23 ноября ожидается снег и до 0,9 мм осадков.

Специалисты напоминают, что при неблагоприятных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию исходя из погодных условий.

В начале недели коммунальные службы Тюмени продолжили устранять последствия снегопада, прошедшего с 17 на 18 ноября.

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#Новости#Тюменская область#Снегопад#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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