Ежегодная церемония вручения премии Гайдара пройдет в Москве 22 ноября

Традиционно будут отмечены лауреаты в области истории, экономики, а также определены победители, внесшие наибольший вклад в формирование гражданского общества и развитие гуманитарных связей России и зарубежья, сообщают «Новости Волгограда».
Глава Попечительского совета Фонда Егор Гайдар и член Бюро Правления РСПП Анатолий Чубайс считают, что список номинантов этого года заслуживает особого внимания.
Премия Егора Гайдара - это уникальная площадка, которая помогает объединить интеллектуалов России в различных областях, отмечает Анатолий Чубайс. По его мнению, хорошо заметен рост уровня работ из года в год , а сами работы заслуживают изучения независимо от итогов конкурса. Эксперт добавляет, что премия способствует признанию заслуг тех людей, которые самоотверженно трудятся на благо развития общества.
Премия, учрежденная Фондом Егора Гайдара, вручается с 2010 года. Награждаются наиболее выдающиеся соискатели в области экономики, истории, а также внесшие самые значительный вклад в развитие гуманитарных связей России с зарубежными странами и в формирование гражданского общества.