Ежегодная церемония вручения премии Гайдара пройдет в Москве 22 ноября

Премия Егора Гайдара - это уникальная площадка, которая помогает объединить интеллектуалов России в различных областях, отмечает Анатолий Чубайс. По его мнению, хорошо заметен рост уровня работ из года в год , а сами работы заслуживают изучения независимо от итогов конкурса. Эксперт добавляет, что премия способствует признанию заслуг тех людей, которые самоотверженно трудятся на благо развития общества.