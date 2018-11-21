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Ежегодная церемония вручения премии Гайдара пройдет в Москве 22 ноября

21 ноября 2018, 11:54
Фото: http://award.gaidarfund.ru
Имена победителей в четырех номинациях ежегодной премии имени Егора Гайдара станут известны в четверг, 22 ноября.

Традиционно будут отмечены лауреаты в области истории, экономики, а также определены победители, внесшие наибольший вклад в формирование гражданского общества и развитие гуманитарных связей России и зарубежья, сообщают «Новости Волгограда».

Глава Попечительского совета Фонда Егор Гайдар и член Бюро Правления РСПП Анатолий Чубайс считают, что список номинантов этого года заслуживает особого внимания.

Премия Егора Гайдара - это уникальная площадка, которая помогает объединить интеллектуалов России в различных областях, отмечает Анатолий Чубайс. По его мнению, хорошо заметен рост уровня работ из года в год , а сами работы заслуживают изучения независимо от итогов конкурса. Эксперт добавляет, что премия способствует признанию заслуг тех людей, которые самоотверженно трудятся на благо развития общества.

Премия, учрежденная Фондом Егора Гайдара, вручается с 2010 года. Награждаются наиболее выдающиеся соискатели в области экономики, истории, а также внесшие самые значительный вклад в развитие гуманитарных связей России с зарубежными странами и в формирование гражданского общества.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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