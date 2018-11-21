Эльвира Набиуллина призвала к проведению экономических реформ в РФ

Набиуллина отметила, что экономика страны должна «и перейти к новой модели роста». Она подчеркнула, что изменения в денежно-кредитной политике не компенсируют структурные ограничения в России. Основные риски для РФ – цены на энергоносители и санкции.
Председатель ЦБ РФ заявила, что плавающий валютный курс рубля снизил зависимость экономики страны от колебаний цен на нефть. При этом существенно вырос отток капитала из России. Ситуацию в экономике могут изменить торговые войны, которые разрастаются между США и Китаем. В дальнейшем это может спровоцировать падение фондовых индексов во всем мире.
Санкции имеют ограниченный эффект для роста ВВП России и в основном направлены на конкретные организации и физических лиц. Однако, мегарегулятор должен быть готов к их усилению со стороны США и Европейского союза.
По информации Центробанка, рост российской экономики в нынешнем году составит 1,5-2%. Между тем в 2019 году темпы роста ВВП снизятся до 1,2–1,7%.