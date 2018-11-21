Эльвира Набиуллина призвала к проведению экономических реформ в РФ

Председатель ЦБ РФ заявила, что плавающий валютный курс рубля снизил зависимость экономики страны от колебаний цен на нефть. При этом существенно вырос отток капитала из России. Ситуацию в экономике могут изменить торговые войны, которые разрастаются между США и Китаем. В дальнейшем это может спровоцировать падение фондовых индексов во всем мире.