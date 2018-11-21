nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Деньги есть. Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,9 трлн рублей

21 ноября 2018, 14:30
Фото: flickr.com
Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении проект закона о федеральном бюджете на 2019-2021 годы. Экономисты отмечают, что все три года сальдо доходов и расходов будет положительным.
Сюжет
Бюджет

В 2019 году ожидается профицит бюджета в размере 1,9 трлн рублей, при этом доход составит 20 трлн. В 2020 году разница доходов и расходов составит 1,2 трлн.

Инфляция в 2019 году составит 4,3%, в 2020 – 3,8%, в 2021 – 4%. Отмечается, что за три года на реализацию нацпроектов будет затрачено 5,6 трлн рублей.

Стоит отметить, что профицит бюджета запланирован впервые с 2011 года, когда разница между доходами и расходами составила 0,8% ВВП.

В 2017 году дефицит бюджета РФ составил 1,3 трлн рублей. Это было вызвано низкими ценами на нефть, средняя стоимость которой держалась на уровне 50 долларов за баррель. В настоящее время марка Brent торгуется в области 64 долларов.

Материалы по теме
Деньги есть. Россия резко увеличила доходы бюджета из-за роста экспорта нефти и газа
#Новости#Россия#Бюджет#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25