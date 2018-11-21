Деньги есть. Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,9 трлн рублей

В 2019 году ожидается профицит бюджета в размере 1,9 трлн рублей, при этом доход составит 20 трлн. В 2020 году разница доходов и расходов составит 1,2 трлн.
Инфляция в 2019 году составит 4,3%, в 2020 – 3,8%, в 2021 – 4%. Отмечается, что за три года на реализацию нацпроектов будет затрачено 5,6 трлн рублей.
Стоит отметить, что профицит бюджета запланирован впервые с 2011 года, когда разница между доходами и расходами составила 0,8% ВВП.
В 2017 году дефицит бюджета РФ составил 1,3 трлн рублей. Это было вызвано низкими ценами на нефть, средняя стоимость которой держалась на уровне 50 долларов за баррель. В настоящее время марка Brent торгуется в области 64 долларов.