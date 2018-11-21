Деньги есть. Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составит 1,9 трлн рублей

В 2017 году дефицит бюджета РФ составил 1,3 трлн рублей. Это было вызвано низкими ценами на нефть, средняя стоимость которой держалась на уровне 50 долларов за баррель. В настоящее время марка Brent торгуется в области 64 долларов.