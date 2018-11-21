20 ноября скончался основатель «Мостостроя-11» Валентин Солохин

За время работы Валентина Солохина было построено около 3 000 мостов, путепроводов, морских причалов и других объектов. Успехи строителя отмечены на федеральном уровне. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», имеет почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Являлся доктором технических наук и перенимал опыт других стран по возведению различных строительных объектов. Возглавлял «Мостострой-11» с 1992 по 2005 год.