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20 ноября скончался основатель «Мостостроя-11» Валентин Солохин

21 ноября 2018, 11:30
Фото: Администрация Сургута
Заслуженный строитель страны и основатель «Мостостроя-11» Валентин Солохин скончался 20 ноября в Сургуте из-за болезни. В горадминистрации решается вопрос об организации похорон. Ему было 85 лет.
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Югра

За время работы Валентина Солохина было построено около 3 000 мостов, путепроводов, морских причалов и других объектов. Успехи строителя отмечены на федеральном уровне. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», имеет почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Являлся доктором технических наук и перенимал опыт других стран по возведению различных строительных объектов. Возглавлял «Мостострой-11» с 1992 по 2005 год.

Последние 5 лет был в составе Общественной палаты Югры и увлекался охотой.

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#Новости#Югра#Сургут#Александр Мязин#Общество
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