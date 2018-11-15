В Тюмени назвали победителей соревнований по волейболу среди ссузов

Второе место досталось представителям Тюменского лесотехнического техникума, студенты Тюменского колледжа экономики, управления и права заняли в спортивном состязании третье место.
Первое место среди девушек завоевали волейболистки Многопрофильного колледжа ТИУ, второе, также как и у юношей, досталось студентам Тюменского лесотехнического техникума, третье - Западно-Сибирского государственного колледжа.
Следующие соревнования спартакиады будут посвящены баскетболу. Матчи пройдут с 5 по 7 декабря на базе спортивного зала Западно-Сибирского государственного колледжа, который расположен в Тюмени по адресу: улица Рылеева, 34.