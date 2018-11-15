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В Тюмени назвали победителей соревнований по волейболу среди ссузов

15 ноября 2018, 05:33
Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени
Первое место среди юношей на прошедших соревнованиях по волейболу среди студенческих команд профессиональных образовательных организаций (ссузов) завоевали волейболисты Западно-Сибирского государственного колледжа.
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Тюмень

Второе место досталось представителям Тюменского лесотехнического техникума, студенты Тюменского колледжа экономики, управления и права заняли в спортивном состязании третье место.

Первое место среди девушек завоевали волейболистки Многопрофильного колледжа ТИУ, второе, также как и у юношей, досталось студентам Тюменского лесотехнического техникума, третье - Западно-Сибирского государственного колледжа.

Следующие соревнования спартакиады будут посвящены баскетболу. Матчи пройдут с 5 по 7 декабря на базе спортивного зала Западно-Сибирского государственного колледжа, который расположен в Тюмени по адресу: улица Рылеева, 34.

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