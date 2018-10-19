Индонезия обгонит Россию по уровню ВВП к 2023 году

МВФ опубликовал данные по уровню ВВП в разных странах мира. На первом месте находится США – 19 трлн долларов, далее Китай – 12 трлн, Япония, Германия Великобритания, Индия, Франция, Бразилия, Италия, Канада, Южная Корея и Россия – 1,5 трлн долларов. На данный момент наша страна находится на 12 месте в мире и в ближайшее время не сможет попасть в топ-5 экономик мира. Более того, экономисты прогнозируют, что к 2023 году нашу страну догонит Индонезия.