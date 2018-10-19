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Индонезия обгонит Россию по уровню ВВП к 2023 году

19 октября 2018, 07:00
Эксперты МВФ прогнозируют, что через 5 лет Индонезия обгонит Россию по уровню ВВП. Специалисты заявляют, что темпы роста экономики страны продолжают оставаться низкими.

МВФ опубликовал данные по уровню ВВП в разных странах мира. На первом месте находится США – 19 трлн долларов, далее Китай – 12 трлн, Япония, Германия Великобритания, Индия, Франция, Бразилия, Италия, Канада, Южная Корея и Россия – 1,5 трлн долларов. На данный момент наша страна находится на 12 месте в мире и в ближайшее время не сможет попасть в топ-5 экономик мира. Более того, экономисты прогнозируют, что к 2023 году нашу страну догонит Индонезия.

В 2019 году МВФ ожидает роста ВВП РФ на 1,8%, однако в течение следующих 5 лет экономика будет прирастать на 1,2% в год. Определяющими для нашей страны станут цены на углеводороды и металлы, но для производства и услуг нашей страны в мировой экономике постепенно будет сокращаться.

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