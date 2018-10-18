В Тюменской области начался месячник по борьбе с раком молочной железы

В первый день акции, цель которой привлечение внимание женщин к своему здоровью, на наличие онкологического заболевания проверили 300 представительниц прекрасной половины человечества, врачи не зарегистрировали ни одного случая с подозрением на злокачественное новообразование.
Также врачи провели акцию на различных предприятиях области. Специалисты осмотрели почти тысячу человек, из которых 94 рекомендовали пройти дополнительное обследование.
В пятницу и субботу, 19 и 20 октября, в Тюмени также пройдет акция, в рамках которой женщины смогут пройти бесплатный онко-экспресс-осмотр врача. 19 октября прием пройдет с 14 до 18 часов по адресу: улица Тимофея Чаркова, 60. 20 октября - с 9 до 14 часов по адресу: улица Барнаульская, 32.