Тюменцы почтили память погибших в Керчи

В среду, 17 октября, студент, который обучался в одном из колледжей города Керчи взорвал некое устройство и открыл стрельбу по другим студентам, после чего покончил с собой. По уточненным данным, в колледже погибли 20 человек, порядка 50 человек получили в результате взрыва и выстрелов травмы, они доставлены в местные больницы. К настоящему моменту десять пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях города.