nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы почтили память погибших в Керчи

18 октября 2018, 09:20
В Тюмени на Цветном бульваре у арт-объекта «Нулевой километр» жители областной столицы создали мемориал в знак памяти жертвам в Керчи‍. Цветы возложили десятки тюменцев.

Также свои соболезнования выразил и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменская область выражает свою поддержку и соболезнования Крыму и главе Республики Сергею Аксёнову в этот трудный час. Мы скорбим вместе с вами, заявил Александр Моор.

В среду, 17 октября, студент, который обучался в одном из колледжей города Керчи взорвал некое устройство и открыл стрельбу по другим студентам, после чего покончил с собой. По уточненным данным, в колледже погибли 20 человек, порядка 50 человек получили в результате взрыва и выстрелов травмы, они доставлены в местные больницы. К настоящему моменту десять пострадавших до сих пор в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях города.

Следственный комитет России возбудил по факту стрельбы и взрыва уголовное дело по статье "Теракт", которое позднее было переквалифицировано на статью "Убийство".

Материалы по теме
Что известно о массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи на данный момент
#Новости#Александр Моор#Крым#Тюменская область#Тюмень#Теракт#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25