Тюменские депутаты от КПРФ и ЛДПР покинули зал во время заседания в знак протеста

Во время обсуждения вопросов по налогообложению с физических лиц, а также льгот для предприятий, депутат от ЛДПР дважды заявлялся с выступлением, однако Трубину так и не дали возможности высказаться.
По вопросу повестки "Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" представители ЛДПР высказывались против.
После голосования Глеб Трубин заявил, что в условиях, когда депутатам не дают возможности высказаться, придется покинуть заседание, и призвал коллег последовать его примеру. Его поддержали члены партий ЛДПР и КПРФ.