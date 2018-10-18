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Тюменские депутаты от КПРФ и ЛДПР покинули зал во время заседания в знак протеста

18 октября 2018, 11:22
На 24-ом заседании Тюменской областной Думы во время дискуссии по налогообложению депутату от ЛДПР Глебу Трубину дважды не дали высказаться. Тогда Трубин призвал коллег покинуть зал.

Во время обсуждения вопросов по налогообложению с физических лиц, а также льгот для предприятий, депутат от ЛДПР дважды заявлялся с выступлением, однако Трубину так и не дали возможности высказаться.

По вопросу повестки "Об установлении на 2019 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда" представители ЛДПР высказывались против.

После голосования Глеб Трубин заявил, что в условиях, когда депутатам не дают возможности высказаться, придется покинуть заседание, и призвал коллег последовать его примеру. Его поддержали члены партий ЛДПР и КПРФ.

#Новости#Налоги#Глеб Трубин#Тюменская областная Дума#ЛДПР#КПРФ#Тюмень#Юлия Глазова#Политика
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