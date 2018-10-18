Совет директоров «Тюменьэнерго» отправил в отставку гендиректора Савчука

Об Александре Мелихове известно, что он из в Ростова-на-Дону. В 2005 году окончил Ставропольский госуниверситет по специальности «финансы и кредит». После – Московский педагогический госуниверситет. Там он получил специальность «менеджмент организации». Последние пять лет вел свою деятельность в промышленной сфере. В ноябре 2017 года стал генеральным директором ООО «Ямалспецстрой».