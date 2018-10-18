Совет директоров «Тюменьэнерго» отправил в отставку гендиректора Савчука

Также представители совета директоров солидарно проголосовали за отставку уже бывшего генерального директора компании Сергея Савчука.
Об Александре Мелихове известно, что он из в Ростова-на-Дону. В 2005 году окончил Ставропольский госуниверситет по специальности «финансы и кредит». После – Московский педагогический госуниверситет. Там он получил специальность «менеджмент организации». Последние пять лет вел свою деятельность в промышленной сфере. В ноябре 2017 года стал генеральным директором ООО «Ямалспецстрой».
Сергей Савчук занимал пост гендиректора фирмы с апреля 2017 года. Перед этим он был исполняющим обязанности. Информация об уходе Савчука с поста появилась на прошлой неделе. Причинами назывались финансовые проблемы у компании.
Как стало известно "Нашему городу", Сергей Савчук также является президентом "Федерации бильярдного спорта Югры". Федерация, в которой Савчук числится президентом, также переживает не лучшие финансовые времена.
АО «Тюменьэнерго» - одна из крупнейших в стране межрегиональных распределительных сетевых компаний. Она работает с регионами «тюменской матрешки». Сергей Савчук является президентом Федерации бильярдного спорта Югры.