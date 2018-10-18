nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Совет директоров «Тюменьэнерго» отправил в отставку гендиректора Савчука

18 октября 2018, 14:38
Новым гендиректором «Тюменьэнерго» (входит в ПАО «Россети») стал Александр Мелихов. Совет директоров принял решение единогласно. Александр Мелихов назначен на пост до 2021 года.
Сюжет
Тюмень

Также представители совета директоров солидарно проголосовали за отставку уже бывшего генерального директора компании Сергея Савчука.

Об Александре Мелихове известно, что он из в Ростова-на-Дону. В 2005 году окончил Ставропольский госуниверситет по специальности «финансы и кредит». После – Московский педагогический госуниверситет. Там он получил специальность «менеджмент организации». Последние пять лет вел свою деятельность в промышленной сфере. В ноябре 2017 года стал генеральным директором ООО «Ямалспецстрой».

Сергей Савчук занимал пост гендиректора фирмы с апреля 2017 года. Перед этим он был исполняющим обязанности. Информация об уходе Савчука с поста появилась на прошлой неделе. Причинами назывались финансовые проблемы у компании.

Как стало известно "Нашему городу", Сергей Савчук также является президентом "Федерации бильярдного спорта Югры". Федерация, в которой Савчук числится президентом, также переживает не лучшие финансовые времена.

АО «Тюменьэнерго» - одна из крупнейших в стране межрегиональных распределительных сетевых компаний. Она работает с регионами «тюменской матрешки». Сергей Савчук является президентом Федерации бильярдного спорта Югры.

Материалы по теме
Источники: Гендиректор "Тюменьэнерго" ушел в отставку из-за убытков компании
#Новости#Тюменская область#Тюменьэнерго#Тюмень#Радик Енчу#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25