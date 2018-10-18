Сергей Кусакин стал врио начальника УФСИН по Тюменской области

О новом руководителе известно, что он родился в 1959 году на территории Пензенской области. Учился в совхоз-техникуме, где получил специальность «Механизация сельского хозяйства». Шесть лет служил в армии. В начале 90-х окончил Тюменский госуниверситет по специальности «История». До своего нынешнего назначения Сергей Кусакин 4,5 года работал замначальником областного УФСИН. Здесь он занимался вопросами, связанными с охраной.