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Сергей Кусакин стал врио начальника УФСИН по Тюменской области

18 октября 2018, 11:03
В Управлении федеральной службы исполнения наказания по Тюменской области произошли очередные перестановки. Пост врио начальника ведомства занял полковник внутренней службы Сергей Кусакин.
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Тюмень

Приказ о его назначении опубликован на сайте ведомства.

О новом руководителе известно, что он родился в 1959 году на территории Пензенской области. Учился в совхоз-техникуме, где получил специальность «Механизация сельского хозяйства». Шесть лет служил в армии. В начале 90-х окончил Тюменский госуниверситет по специальности «История». До своего нынешнего назначения Сергей Кусакин 4,5 года работал замначальником областного УФСИН. Здесь он занимался вопросами, связанными с охраной.

В первой декаде месяца сообщалось, что и.о. начальника ведомства стал полковник Андрей Рукосмотров.

Все эти рокировки связаны с отставкой уже бывшего начальника областного УФСИН Алексея Костенко. Он проработал на этом месте год. 2 октября появилась информация, что Костенко оставил свой пост. Распоряжение подписал президент страны. Сообщалось, что Костенко ушел по собственному желанию. Его связывали с пытками в испытательной колонии №1 Ярославской области. Тогда он руководил УФСИН в этом регионе.

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