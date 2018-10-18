Сергей Кусакин стал врио начальника УФСИН по Тюменской области

Приказ о его назначении опубликован на сайте ведомства.
О новом руководителе известно, что он родился в 1959 году на территории Пензенской области. Учился в совхоз-техникуме, где получил специальность «Механизация сельского хозяйства». Шесть лет служил в армии. В начале 90-х окончил Тюменский госуниверситет по специальности «История». До своего нынешнего назначения Сергей Кусакин 4,5 года работал замначальником областного УФСИН. Здесь он занимался вопросами, связанными с охраной.
В первой декаде месяца сообщалось, что и.о. начальника ведомства стал полковник Андрей Рукосмотров.
Все эти рокировки связаны с отставкой уже бывшего начальника областного УФСИН Алексея Костенко. Он проработал на этом месте год. 2 октября появилась информация, что Костенко оставил свой пост. Распоряжение подписал президент страны. Сообщалось, что Костенко ушел по собственному желанию. Его связывали с пытками в испытательной колонии №1 Ярославской области. Тогда он руководил УФСИН в этом регионе.