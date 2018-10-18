Новые коллекторы заработали в заречной части Тюмени

Пропускная способность старых коллекторов достигла своего предела. Более того система водоотведения имела большой износ. За последние 3 года на улице Мельникайте и Дружбы произошли десятки повреждений сетей водоотведения. Для обеспечения бесперебойной работы строители возвели две новые нитки напорных коллекторов.