Новые коллекторы заработали в заречной части Тюмени

Пропускная способность старых коллекторов достигла своего предела. Более того система водоотведения имела большой износ. За последние 3 года на улице Мельникайте и Дружбы произошли десятки повреждений сетей водоотведения. Для обеспечения бесперебойной работы строители возвели две новые нитки напорных коллекторов.
Новый проект учел расширение жилой застройки в заречной части Тюмени, в частности был увеличен диаметр труб. Общая протяженность новых веток составила 3 150 метров. Это позволит снизить риски возникновение ЧП.
Все работы выполнены в рамках концессионного соглашения с тюменским водоканалом. Программа по модернизации систем водоотведения продлиться продлится до 2031 года.