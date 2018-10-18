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Новые коллекторы заработали в заречной части Тюмени

18 октября 2018, 15:30
В областной столице заработали два новых канализационных коллектора. Сообщается, что это позволит улучшить водоотведение в заречной части Тюмени.
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Тюмень

Пропускная способность старых коллекторов достигла своего предела. Более того система водоотведения имела большой износ. За последние 3 года на улице Мельникайте и Дружбы произошли десятки повреждений сетей водоотведения. Для обеспечения бесперебойной работы строители возвели две новые нитки напорных коллекторов.

Новый проект учел расширение жилой застройки в заречной части Тюмени, в частности был увеличен диаметр труб. Общая протяженность новых веток составила 3 150 метров. Это позволит снизить риски возникновение ЧП.

Все работы выполнены в рамках концессионного соглашения с тюменским водоканалом. Программа по модернизации систем водоотведения продлиться продлится до 2031 года.

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#Новости#Канализация#Тюмень#Александр Мязин#Город
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