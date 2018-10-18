МРСК Центра подвел итоги первого полугодия

Топ-менеджер на встрече с представителями Prosperity Capital Management Limited - миноритарным акционером обеих компаний - отметил, что за отчетный период удалось значительно сократить операционные расходы и поднять финансово-экономический потенциал МРСК.
На базе общей информационной структуры создали обособленную информационную систему, пишут «Новые известия». Специалисты решают задачи сокращения электропотерь и безаварийной подачи энергии. Компания строит цифровую подстанцию, также идет проектирование 11 цифровых подстанций с применением протоколов МЭК 61850 в рамках интеграции автоматизированной системы управления технологическим процессом.
Другие пилоты «Цифровой РЭС» также будут реализованы – на базе Калининского РЭС филиала «Тверьэнерго» МРСК Центра и Арзамасского РЭС филиала «Нижновэнерго» МРСК Центра и Приволжья.
«Россети» рассчитывают провести цифровизацию электросетевого комплекса страны до 2030 года. Уже сейчас результаты говорят о том, что «Цифровой РЭС» позволил не только наблюдать за сетевой инфраструктурой, но и эффективно управлять комплексом везде, где реализуются пилотные проекты. Скорость устранения технологических нарушений существенно выросла – до 60%, потери энергии снизились до 9% - в три раза. Кроме того, ожидается сокращение операционных затрат – уже к концу года они могут уменьшиться на 25%. Объединение двух комплексов в один также будет способствовать уменьшению издержек и улучшению финансово-экономических результатов. Цифровизация позволит сэкономить значительные средства, их вложат в развитие электросетей и повышение доступности энергоинфраструктуры.