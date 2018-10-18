Иностранные государства просрочили выплаты на $3,5 млрд долга перед Россией

Между тем в правительстве не раскрывают страны и корпорации имеющие наибольшие задержки в выплатах долга. Данная информация является секретной.
Экономисты сообщают, что за 2017 год просроченная задолженность иностранцев перед РФ увеличилась на 36%. В целом общий долг других стран и юрлиц перед Россией составил 38,3 млрд долларов. За прошедший год задолженность увеличилась на $2,7 млрд.
Специалисты отмечают, что доля просроченных долгов составляет 13 млрд долларов или 33,9%. Между тем в период с 2017 по 2019 год наступают сроки гашения кредитов, которые ранее были предоставлены Белоруссии, Кипру и Кубе.
Большая часть платежей по предоставлению и погашению кредитов осуществляется через Внешэкономбанк. В реестре учета банка находятся расчеты с 53 странами в разрезе 160 кредитных соглашений. Отмечается, что большая часть задолженности связанна с экспортными операциями по поставке товаров и услуг в другие страны мира, в частности это технологии ВПК и строительство новых атомных станций за рубежом.