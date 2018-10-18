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Иностранные государства просрочили выплаты на $3,5 млрд долга перед Россией

18 октября 2018, 18:30
Иностранные государства и компании просрочили выплату 3,5 млрд долларов долга перед Россией. По информации вице-премьера, данная ситуация возникла из-за санкций.

Между тем в правительстве не раскрывают страны и корпорации имеющие наибольшие задержки в выплатах долга. Данная информация является секретной.

Экономисты сообщают, что за 2017 год просроченная задолженность иностранцев перед РФ увеличилась на 36%. В целом общий долг других стран и юрлиц перед Россией составил 38,3 млрд долларов. За прошедший год задолженность увеличилась на $2,7 млрд.

Специалисты отмечают, что доля просроченных долгов составляет 13 млрд долларов или 33,9%. Между тем в период с 2017 по 2019 год наступают сроки гашения кредитов, которые ранее были предоставлены Белоруссии, Кипру и Кубе.

Большая часть платежей по предоставлению и погашению кредитов осуществляется через Внешэкономбанк. В реестре учета банка находятся расчеты с 53 странами в разрезе 160 кредитных соглашений. Отмечается, что большая часть задолженности связанна с экспортными операциями по поставке товаров и услуг в другие страны мира, в частности это технологии ВПК и строительство новых атомных станций за рубежом.

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#Новости#Россия#Долг#Александр Мязин#Экономика
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