Иностранные государства просрочили выплаты на $3,5 млрд долга перед Россией

Большая часть платежей по предоставлению и погашению кредитов осуществляется через Внешэкономбанк. В реестре учета банка находятся расчеты с 53 странами в разрезе 160 кредитных соглашений. Отмечается, что большая часть задолженности связанна с экспортными операциями по поставке товаров и услуг в другие страны мира, в частности это технологии ВПК и строительство новых атомных станций за рубежом.