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Авария с участием грузовика и автобуса произошла в тюменском аэропорту Рощино

18 октября 2018, 10:30
В аэропорту Рощино произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, пострадавших нет.
Сюжет
Тюмень

Инцидент произошел утром 18 октября. По словам очевидцев, грузовик и автобус, который перевозил пассажиров рейса №10 (Тюмень-Салехард) авиакомпании «Ямал», столкнулись, когда двигались задним ходом. В результате аварии никто не пострадал.

Пассажиров автобуса, намеревавшихся улететь из Тюмени в Салехард, пересадили в другой автобус. Самолет с ними вылетел с задержкой в 20 минут.

В настоящее время ведется расследование случившегося, создана специальная комиссия. Также известно, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.

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#Новости#Аэропорт Рощино#ДТП#Тюменская область#Автобусы#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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