Авария с участием грузовика и автобуса произошла в тюменском аэропорту Рощино

Инцидент произошел утром 18 октября. По словам очевидцев, грузовик и автобус, который перевозил пассажиров рейса №10 (Тюмень-Салехард) авиакомпании «Ямал», столкнулись, когда двигались задним ходом. В результате аварии никто не пострадал.
Пассажиров автобуса, намеревавшихся улететь из Тюмени в Салехард, пересадили в другой автобус. Самолет с ними вылетел с задержкой в 20 минут.
В настоящее время ведется расследование случившегося, создана специальная комиссия. Также известно, что оба водителя в момент ДТП были трезвы.