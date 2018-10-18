6 000 кубометров пиломатериалов отправлено на экспорт из Тюменской области

С 2016 года в Тюменской области реализуются инвестпроекты зарубежных компаний по переработке древесины. Один из них действует в Тобольском районе и рассчитан до 2022 года. Лесопромышленники производят материалы для строительства домов, и сухие пиломатериалы. Всего в регионе заготавливается почти 2 000 000 куб.м. древесины.