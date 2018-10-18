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6 000 кубометров пиломатериалов отправлено на экспорт из Тюменской области

18 октября 2018, 17:00
Организации Тюменского региона экспортировали около 6 000 кубометров пиломатериалов в третьем квартале текущего года. Отмечается, что основные поставки пришлись на Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Специалисты Россельхознадзора выдали около 200 санитарных сертификатов на экспортируемый товар.

Между тем инспекторы напоминают производителям, что Уватском районе области уже 12 лет действует карантин по вредителям. В частности заготавливаемый лес может не пройти проверку из-за наличия сибирского шелкопряда или сосновой усачи.

С 2016 года в Тюменской области реализуются инвестпроекты зарубежных компаний по переработке древесины. Один из них действует в Тобольском районе и рассчитан до 2022 года. Лесопромышленники производят материалы для строительства домов, и сухие пиломатериалы. Всего в регионе заготавливается почти 2 000 000 куб.м. древесины.

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#Новости#Тюменская область#Обработка древесины#Александр Мязин#Экономика
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