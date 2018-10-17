Жители Тюменской области стали на 29% реже болеть ожирением

По данным областного управления Роспотребнадзора, в 2017 году снижение показателя заболеваемости ожирением составило 29% по сравнению с 2016 годом, на 7% снизилась заболеваемость анемиями, на 18% - заболеваемость щитовидной железы из-за йододефицита у подростков.
Так как в Тюменской области наблюдается дефицит йода, во всех детских, медицинских и оздоровительных учреждениях региона используют лишь йодированную соль. Впрочем, йододефицит и как следствие этого заболеваемость щитовидной железы у подростков в области все же фиксируется. Хуже всего с этим дела обстоят в Тюменском, Сладковском и Ялуторовском районах, в Тюмени и Ялуторовске.
Специалисты Роспотребнадзора по Тюменской области продолжат проверять наличие йодированной соли в местах общественного питания и магазинах региона.