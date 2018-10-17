Тюменским школьникам будут прививать полезные привычки в питании

Дегустация обновленного рациона прошла 16 октября на заседании членов Общественной палаты Тюменского района в поселке Боровский. Помимо вышеперечисленного, члены ОП попробовали гречку с рыбным суфле, какао, «царскую» ватрушку, котлеты и другие блюда. По словам «дегустаторов», еда оказалась не только полезной, но и вкусной.
начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина после дегустации заявила, что в настоящее время сложно угодить детям, которые привыкли есть сосиски в тесте, пельмени, и совсем не приучены к кашам и творожным изделиям.
Школьники также высоко оценили новое меню, им понравилась рыба, которая была приготовлена в виде суфле, запеканка и пироги. Новый рацион введен во всех тюменских детских садах и школах района, кроме одной.