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Тюменским школьникам будут прививать полезные привычки в питании

17 октября 2018, 13:00
Тюменских школьников приучают есть полезную еду, для этого в их рацион ввели рыбу, творог, каши, ягодный морс, супы.
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Тюмень

Дегустация обновленного рациона прошла 16 октября на заседании членов Общественной палаты Тюменского района в поселке Боровский. Помимо вышеперечисленного, члены ОП попробовали гречку с рыбным суфле, какао, «царскую» ватрушку, котлеты и другие блюда. По словам «дегустаторов», еда оказалась не только полезной, но и вкусной.

начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина после дегустации заявила, что в настоящее время сложно угодить детям, которые привыкли есть сосиски в тесте, пельмени, и совсем не приучены к кашам и творожным изделиям.

Школьники также высоко оценили новое меню, им понравилась рыба, которая была приготовлена в виде суфле, запеканка и пироги. Новый рацион введен во всех тюменских детских садах и школах района, кроме одной.

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