На мясокомбинате "Абсолют-Агро" в Заводоуковске в результате взрыва погиб сотрудник

16 октября 18.51 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в цехе мясокомбината «Абсолют-Агро» произошло разрушение бака накопителя пера по шву, который находился под давлением.
В результате происшествия погиб сотрудник предприятия, который находился в цехе, второго доставили в больницу.
В МЧС сообщили, что возгорания не было, и на место происшествия спасатели и пожарные не выезжали. Здание мясокомбината не пострадало.
По факту произошедшего проводятся проверки, причины взрыва устанавливаются.
Одним из совладельцев мясокомбината является Андрей Алманов, который также является директором и совладельцем ООО "Торговый дом Абсолют", ООО "Хлебокомбинат Абсолют". Андрей Алманов также является совладельцем ООО "Элит кар", центра по продаже и обслуживанию автомобилей марки Toyota.