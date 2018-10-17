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На мясокомбинате "Абсолют-Агро" в Заводоуковске в результате взрыва погиб сотрудник

17 октября 2018, 09:21
На мясокомбинате "Абсолют-Агро" в Заводоуковске прогремел взрыв. Погиб один сотрудник, второй доставлен в больницу. Сообщается, что на место происшествия не выезжали спасатели.

16 октября 18.51 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение, что в цехе мясокомбината «Абсолют-Агро» произошло разрушение бака накопителя пера по шву, который находился под давлением.

В результате происшествия погиб сотрудник предприятия, который находился в цехе, второго доставили в больницу.

В МЧС сообщили, что возгорания не было, и на место происшествия спасатели и пожарные не выезжали. Здание мясокомбината не пострадало.

По факту произошедшего проводятся проверки, причины взрыва устанавливаются.

Одним из совладельцев мясокомбината является Андрей Алманов, который также является директором и совладельцем ООО "Торговый дом Абсолют", ООО "Хлебокомбинат Абсолют". Андрей Алманов также является совладельцем ООО "Элит кар", центра по продаже и обслуживанию автомобилей марки Toyota.

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#Новости#Взрывы#Заводоуковск#Тюменская область#Абсолют-Агро#Наиль Каримов#Происшествия
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