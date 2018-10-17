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Минус 7,5 млн для бюджета: городские депутаты продлили льготы бизнесу на 2019 год.

17 октября 2018, 18:24
На первом заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету вновь избранной Тюменской городской Думы депутаты приняли проект предоставления льгот крупным налогоплательщикам на 2019 год.
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Бюджет

Члены комиссии продолжили ранее начатую традицию и продлили полную отмену земельного налога предпринимателям, строящим спортивные объекты на участках. Такая мера заберет из бюджета около 2,5 млн рублей. Льгота действует уже 8 лет.

Так же 100% льготу на земельный налог получат инвесторы, строящие объекты инфраструктуры как складские помещения и логистические центры. "Налоговые каникулы" для них действуют с 2017 года по инвестпроекту возведения логистического центра. В Тюмени действуют три крупных центра: продуктовых сетей "Магнит" и "Пятерочка", а также аптечный "Катрен". Такое решение сократит поступления в бюджет еще на 1,4 млн рублей.

Филиалу «УГМК-Сталь» могут продлить действующую скидку в 50%. В таком случае бюджет потеряет еще 3,6 млн рублей.

Во время обсуждения пролонгирования льгот предпринимателям депутат Мурат Тулебаев засомневался лишь в одном вопросе. Если в Тюмени спортом занимаются не более 40% жителей, то стоит ля бизнесменам делать поблажки?

Народные избранники дискутировать не стали и одобрили "налоговые каникулы".

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