Минус 7,5 млн для бюджета: городские депутаты продлили льготы бизнесу на 2019 год.

Так же 100% льготу на земельный налог получат инвесторы, строящие объекты инфраструктуры как складские помещения и логистические центры. "Налоговые каникулы" для них действуют с 2017 года по инвестпроекту возведения логистического центра. В Тюмени действуют три крупных центра: продуктовых сетей "Магнит" и "Пятерочка", а также аптечный "Катрен". Такое решение сократит поступления в бюджет еще на 1,4 млн рублей.