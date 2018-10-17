Губернатор Тюменской области обновил президиум правительства региона

Сообщается, что в новый состав вошли Сергей Шустов и Леонид Остроумов. Из президиума вышли Евгений Заболотный и Вадим Шумков.
Между тем Шустов продолжит руководить областным управлением строительства. По словам Моора, очень важно продолжать развитие строительной отрасли, укреплять потенциал индустрии и улучшать систему контроля за строительными объектами в области. Леонид Остроумов является главой департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства правительства региона.
Глава региона распределил обязанности между замами, но оставил за собой контроль за департаментом инвестполитики и экономики Тюменской области. В настоящее время остается вакантным место руководителя представительства правительства региона в Москве.