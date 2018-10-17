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Губернатор Тюменской области обновил президиум правительства региона

17 октября 2018, 15:32
Губернатор Тюменской области изменил состав президиума правительства региона. Соответствующее распоряжение опубликовано 16 октября.

Сообщается, что в новый состав вошли Сергей Шустов и Леонид Остроумов. Из президиума вышли Евгений Заболотный и Вадим Шумков.

Между тем Шустов продолжит руководить областным управлением строительства. По словам Моора, очень важно продолжать развитие строительной отрасли, укреплять потенциал индустрии и улучшать систему контроля за строительными объектами в области. Леонид Остроумов является главой департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства правительства региона.

Глава региона распределил обязанности между замами, но оставил за собой контроль за департаментом инвестполитики и экономики Тюменской области. В настоящее время остается вакантным место руководителя представительства правительства региона в Москве.

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#Новости#Правительство Тюменской области#Александр Мязин#Политика
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