Что известно о массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи на данный момент

Буквально несколько минут назад СКР переквалифицировал дело на убийство двух и более лиц общеопасным способом – часть вторая статьи 105 УК РФ. Также в ведомстве сообщают о 17 убитых, в то время как глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что погибло 18 человек.
По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, в котором были металлические предметы.
Первоначально предполагалось, что произошел взрыв газа, но затем стало известно, что заведение не подключено к центральному газоснабжению.
Сообщалось, что сначала была попытка захвата заложников, затем – стрельба, а уже после – взрыв. Позже появилась ориентировка на подозреваемого. Это молодой человек от 20 до 25 лет. Он попал на камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. Волосы белые, средней длины.
Известно, что у нападавшего было оружие 12 калибра и, предположительно, взрывное устройство. Фотография террориста появилась в телеграмм-канале Mash. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур на полуострове. После стало известно, что виновник теракта покончил с собой. Ему было 22 года. Он учился на четвертом курсе этого колледжа.