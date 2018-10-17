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Что известно о массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи на данный момент

17 октября 2018, 17:40
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта в керчинском политехническом колледже. В пресс-службе ведомства сообщили, что на данный момент известно о 13 погибших и 50 пострадавших. Большинство – подростки.
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Ямал

Буквально несколько минут назад СКР переквалифицировал дело на убийство двух и более лиц общеопасным способом – часть вторая статьи 105 УК РФ. Также в ведомстве сообщают о 17 убитых, в то время как глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что погибло 18 человек.

По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, в котором были металлические предметы.

Первоначально предполагалось, что произошел взрыв газа, но затем стало известно, что заведение не подключено к центральному газоснабжению.

Сообщалось, что сначала была попытка захвата заложников, затем – стрельба, а уже после – взрыв. Позже появилась ориентировка на подозреваемого. Это молодой человек от 20 до 25 лет. Он попал на камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. Волосы белые, средней длины.

Известно, что у нападавшего было оружие 12 калибра и, предположительно, взрывное устройство. Фотография террориста появилась в телеграмм-канале Mash. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур на полуострове. После стало известно, что виновник теракта покончил с собой. Ему было 22 года. Он учился на четвертом курсе этого колледжа.

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