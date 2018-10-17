Что известно о массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи на данный момент

Сообщалось, что сначала была попытка захвата заложников, затем – стрельба, а уже после – взрыв. Позже появилась ориентировка на подозреваемого. Это молодой человек от 20 до 25 лет. Он попал на камеры видеонаблюдения. Подозреваемый был одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы. Волосы белые, средней длины.