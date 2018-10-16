В Тобольске сильный туман парализовал паромное сообщение. Видимость 15 метров.

Сообщается, что во время инцидента на переправу прибыло руководство Тобольского речного порта, после чего было выполнено часть рейсов. Очевидцы сообщают, что люди и автомобили начали скапливаться на левом и правом берегу с 06:00. Видимость упала до 15 метров. Людям ничего не оставалось, как ждать. Некоторые из них мерзли и их пускали погреться в автомобили.