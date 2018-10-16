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В Тобольске сильный туман парализовал паромное сообщение. Видимость 15 метров.

16 октября 2018, 17:00
В Тобольске прекращено паромное сообщение на переправе. Из-за сильного тумана на противоположной стороне Бекерево скопилось множество машин и людей, которые до 11:00 не могли перебраться на другой берег.

Сообщается, что во время инцидента на переправу прибыло руководство Тобольского речного порта, после чего было выполнено часть рейсов. Очевидцы сообщают, что люди и автомобили начали скапливаться на левом и правом берегу с 06:00. Видимость упала до 15 метров. Людям ничего не оставалось, как ждать. Некоторые из них мерзли и их пускали погреться в автомобили.

Руководство речного порта объяснило задержки в работе переправы требованиями безопасности.

В конце сентября сильный туман был отмечен в аэропорте Ямале и на переправах Югры. При этом видимость достигала 50-100 метров, что затрудняло передвижение транспортных средств.

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#Новости#Транспорт#Тобольск#Александр Мязин#Происшествия
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