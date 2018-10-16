Тюменский родкомитет обеспокоен предстоящими выступлениями рэперов в Тюмени

По мнению тюменских общественников, творчество этих исполнителей не соответствует заявленным возрастным ограничениям, кроме того, в их текстах содержатся призывы к асоциальному и деструктивному поведению, нецензурные выражения. Более того, их внешний вид и поведение на сцене носят агрессивный характер.
Общественники призывают родителей проявить бдительность и оградить своих детей от «деструктивных зрелищ». В областном комитете считают, что подобные артисты могут нанести вред психическому, психологическому и нравственному здоровью детей и подростков.
Тюменский областной родительский комитет намерен в ближайшее время направить соответствующее заявление в прокуратуру.
Ранее в Тюменском родительском комитете заявляли о том, что в обществе царит атмосфера насилия и разврата, которая сейчас навязывается в информационном поле. Также общественники выступали против школьных уроков, на которых ученикам рассказывают о причинах заражения ВИЧ-инфекцией. В 2016 году комитет попросил жителей Тюмени помочь в запрете акции геев и лесбиянок.