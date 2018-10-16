Тюменский родкомитет обеспокоен предстоящими выступлениями рэперов в Тюмени

Ранее в Тюменском родительском комитете заявляли о том, что в обществе царит атмосфера насилия и разврата, которая сейчас навязывается в информационном поле. Также общественники выступали против школьных уроков, на которых ученикам рассказывают о причинах заражения ВИЧ-инфекцией. В 2016 году комитет попросил жителей Тюмени помочь в запрете акции геев и лесбиянок.