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Тюменский родкомитет обеспокоен предстоящими выступлениями рэперов в Тюмени

16 октября 2018, 11:30
Тюменский областной родительский комитет выразил обеспокоенность предстоящими концертами в Тюмени рэперов «T-FEST», «ЛСП», «FACE», групп «Порнофильмы» и «Райдо».
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Тюмень

По мнению тюменских общественников, творчество этих исполнителей не соответствует заявленным возрастным ограничениям, кроме того, в их текстах содержатся призывы к асоциальному и деструктивному поведению, нецензурные выражения. Более того, их внешний вид и поведение на сцене носят агрессивный характер.

Общественники призывают родителей проявить бдительность и оградить своих детей от «деструктивных зрелищ». В областном комитете считают, что подобные артисты могут нанести вред психическому, психологическому и нравственному здоровью детей и подростков.

Тюменский областной родительский комитет намерен в ближайшее время направить соответствующее заявление в прокуратуру.

Ранее в Тюменском родительском комитете заявляли о том, что в обществе царит атмосфера насилия и разврата, которая сейчас навязывается в информационном поле. Также общественники выступали против школьных уроков, на которых ученикам рассказывают о причинах заражения ВИЧ-инфекцией. В 2016 году комитет попросил жителей Тюмени помочь в запрете акции геев и лесбиянок.

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