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Тюменский педагогический отряд признан лучшим в России

16 октября 2018, 10:30
Тюменская команда педагогического отряда АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Вожатский КлубОК» стала лучшей в стране в номинации «Лучший педагогический отряд загородной организации отдыха и оздоровления».
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Тюмень

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих педагогических отрядов, в котором победила тюменская команда, проходил в Ростове-на-Дону. В первый его день ребята приняли участие в педагогической дискуссии, педагогическом диктанте.

Также тюменцы работали с семиклассниками, для которых провели мероприятие в тематике «Года добровольца». Завершающим этапом конкурса стала демонстрация визитных карточек.

По итогам всех конкурсов президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Лариса Шилова заявила, что Тюменская область задает высокую планку в отрасли отдыха и оздоровления детей для других регионов.

Ранее «Ребячья республика» одержала победу во Всероссийском конкурсе курсов подготовки вожатых «Будь вожатым».

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