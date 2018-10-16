Тюменский педагогический отряд признан лучшим в России

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди студенческих педагогических отрядов, в котором победила тюменская команда, проходил в Ростове-на-Дону. В первый его день ребята приняли участие в педагогической дискуссии, педагогическом диктанте.
Также тюменцы работали с семиклассниками, для которых провели мероприятие в тематике «Года добровольца». Завершающим этапом конкурса стала демонстрация визитных карточек.
По итогам всех конкурсов президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» Лариса Шилова заявила, что Тюменская область задает высокую планку в отрасли отдыха и оздоровления детей для других регионов.
Ранее «Ребячья республика» одержала победу во Всероссийском конкурсе курсов подготовки вожатых «Будь вожатым».