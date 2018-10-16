Тюменская областная Дума потратит 150 тыс. рублей на обслуживание кофемашин

Всего в областной Думе 48 кофемашин и кофеварок. За период действия контракта их должны будут дважды продиагностировать. В списке как самые дешевые кофеварки от 3000 рублей, так и профессиональные кофемашины, например, Jura IMPRESSA линия F, стоимостью около 100 тыс. рублей.