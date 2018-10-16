Тюменская областная Дума потратит 150 тыс. рублей на обслуживание кофемашин

5 октября Управление делами Тюменской областной Думы объявило конкурс на контракт по обслуживанию кофемашин и кофеварок. Планируемая сумма контракта 150 тыс. рублей. В диагностику и обслуживание входят: мойка, чистка, удаление накипи.
Всего в областной Думе 48 кофемашин и кофеварок. За период действия контракта их должны будут дважды продиагностировать. В списке как самые дешевые кофеварки от 3000 рублей, так и профессиональные кофемашины, например, Jura IMPRESSA линия F, стоимостью около 100 тыс. рублей.
Так же в документах говорится, что если цена обслуживания и ремонта превысит стоимость новой техники, то устройство спишут.