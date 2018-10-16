Анестезиологи-реаниматологи Тюмени повышают свой профессиональный уровень

Два детских отделения больницы получили серьезное развитие в плане обеспечения современным оборудованием и опытными специалистами. Врачи ОКБ №1 внедрили новые технологии в лечении пациентов дыхательной системы, проведении оценки и диагностики работы организма.
Взрослые отделения внедрили метод экстракорпоральной мембранной оксигенации для лечения дыхательной недостаточности. В процессе лечения кровь пациента насыщается кислородом с помощью спецоборудования.
Врачи ОКБ №1 повышают свою квалификацию и учатся работать с новым оборудованием. Специалисты замечают, что без слаженной работы реанимационного отделения невозможно провести операцию или диагностику больного.
16 октября у анестезиологов-реаниматологов праздник. Руководители ведомств и лечебных учреждений города желают всем специалистом этого направления успехов в работе.