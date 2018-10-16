12 новых производств появятся в Тюменской области до конца 2018 года

За год в регионе открылось 11 производственных комплексов и небольших компаний. Из крупных объектов специалисты выделяют мусоросортировочный завод и новые производственные мощности НПЗ в Антипино. До конца 2018 года планируется реализация двенадцати проектов. Среди них создание промпроизводства нефтяного оборудования, животноводческий комплекс, предприятия по переработке ягод, овощей и листовых салатов.