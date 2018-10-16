nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

12 новых производств появятся в Тюменской области до конца 2018 года

16 октября 2018, 16:30
До конца 2018 года в Тюменском регионе планируется реализовать 12 инвестпроектов. Сообщается, что инвестиции будут вложены в сферу АПК региона и промпроизводства.

За год в регионе открылось 11 производственных комплексов и небольших компаний. Из крупных объектов специалисты выделяют мусоросортировочный завод и новые производственные мощности НПЗ в Антипино. До конца 2018 года планируется реализация двенадцати проектов. Среди них создание промпроизводства нефтяного оборудования, животноводческий комплекс, предприятия по переработке ягод, овощей и листовых салатов.

Реестр ивестпроектов региона насчитывает более 600 инвестиционных вложений на сумму 1,6 трлн рублей. За 10 лет Тюменская область показала увеличение показателей промышленного производства в 3 раза. За 3 квартала настоящего года ИПП составил 109,7%.

Материалы по теме
#Новости#Тюменская область#Индекс промышленного производства#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25