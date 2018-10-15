В Урае около 100 человек могут лишиться работы из-за реорганизации предприятия

Предполагается, что данные изменения в организации произойдут до конца 2018 года. Сначала планируется сократить около 50 человек за счет оптимизации расходов.
В настоящее время предприятие является важным налогоплательщиком в городе, перечисляя значительные денежные средства в местный бюджет. Организация снабжает электричеством крупные нефтедобывающие корпорации в Советском районе ХМАО.
Стоит отметить, что в головной организации «Тюменьэнерго» утверждают, что объединение двух филиалов не должно серьезно отразиться на общей численности рабочих. Более того будет ликвидирован местный профсоюз, но серьезных сокращений на предприятии не планируется.