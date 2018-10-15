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В Урае около 100 человек могут лишиться работы из-за реорганизации предприятия

15 октября 2018, 20:30
Почти 100 урайцев могут остаться без работы в ближайшее время. Сообщается, что к таким последствиям может привести реорганизация «Урайских электрических сетей».
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Югра

Предполагается, что данные изменения в организации произойдут до конца 2018 года. Сначала планируется сократить около 50 человек за счет оптимизации расходов.

В настоящее время предприятие является важным налогоплательщиком в городе, перечисляя значительные денежные средства в местный бюджет. Организация снабжает электричеством крупные нефтедобывающие корпорации в Советском районе ХМАО.

Стоит отметить, что в головной организации «Тюменьэнерго» утверждают, что объединение двух филиалов не должно серьезно отразиться на общей численности рабочих. Более того будет ликвидирован местный профсоюз, но серьезных сокращений на предприятии не планируется.

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#Новости#Работа#Югра#Александр Мязин#Общество
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