nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области от гриппа привито около 300 тысяч человек

15 октября 2018, 11:30
Порядка 300 тысяч жителей Тюменской области привито от гриппа, прививочная кампания продолжается.
Сюжет
Тюмень

Первая волна респираторных вирусных заболеваний ожидается в России уже в октябре, за которой последует грипп, на борьбу с ним в Тюменскую область было направлено более 175 тысяч единиц вакцины для детей и 490 тысяч - для взрослых.

По словам тюменских медиков, к началу пика заболеваемости они планируют привить как минимум 45% населения области. Это необходимо сделать, чтобы сформировать общий иммунитет жителей. Также специалисты подчеркнули, что вакцинация в первых месяцах осени считается самой эффективной из-за того, что у организма еще остается много времени для выработки иммунитета.

Вакцину «Совигрипп», включающую в себя штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, делают бесплатно. Помимо этого за свои собственные средства тюменцы могут привиться от пневмококковой инфекции.

Материалы по теме
Россия закупила 62,3 млн доз отечественной вакцины от гриппа
#Новости#Тюменская область#Грипп#Тюмень#Вакцинация#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25