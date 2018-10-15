В Тюменской области от гриппа привито около 300 тысяч человек

По словам тюменских медиков, к началу пика заболеваемости они планируют привить как минимум 45% населения области. Это необходимо сделать, чтобы сформировать общий иммунитет жителей. Также специалисты подчеркнули, что вакцинация в первых месяцах осени считается самой эффективной из-за того, что у организма еще остается много времени для выработки иммунитета.