В Тюменской области от гриппа привито около 300 тысяч человек

Первая волна респираторных вирусных заболеваний ожидается в России уже в октябре, за которой последует грипп, на борьбу с ним в Тюменскую область было направлено более 175 тысяч единиц вакцины для детей и 490 тысяч - для взрослых.
По словам тюменских медиков, к началу пика заболеваемости они планируют привить как минимум 45% населения области. Это необходимо сделать, чтобы сформировать общий иммунитет жителей. Также специалисты подчеркнули, что вакцинация в первых месяцах осени считается самой эффективной из-за того, что у организма еще остается много времени для выработки иммунитета.
Вакцину «Совигрипп», включающую в себя штаммы, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, делают бесплатно. Помимо этого за свои собственные средства тюменцы могут привиться от пневмококковой инфекции.