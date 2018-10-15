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Тюменской области вручили золотую медаль на министерском конкурсе

15 октября 2018, 09:00
Представители Тюменской области получили золотую медаль конкурса Министерства сельского хозяйства России "За эффективную реализацию мероприятий государственной поддержки малых форм хозяйствования".
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Тюмень

Жюри оценивало участников по количественным и качественным показателям. Учитывалось число крестьянско-фермерских хозяйств, кооперативов, грантополучателей, а также их рентабельность, уровень оказываемой господдержки и участие в выставках и ярмарках.

Максимальные баллы по всем критериям позволили региону получить высокую награду.

По данным регионального департамента АПК, в Тюменской области сегодня успешно функционирует более 173 форм хозяйствования.Услугами потребительских сельскохозяйственных кооперативов охвачены около 72% территорий региона. Кооперативам оказывается и грантовая поддержка. С 2016 года двенадцать из них получили средства на развитие материально-технической базы.

Конкурс состоялся в рамках XX Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

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