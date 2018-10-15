Тюменской области вручили золотую медаль на министерском конкурсе

По данным регионального департамента АПК, в Тюменской области сегодня успешно функционирует более 173 форм хозяйствования.Услугами потребительских сельскохозяйственных кооперативов охвачены около 72% территорий региона. Кооперативам оказывается и грантовая поддержка. С 2016 года двенадцать из них получили средства на развитие материально-технической базы.