Тюменской области вручили золотую медаль на министерском конкурсе

Жюри оценивало участников по количественным и качественным показателям. Учитывалось число крестьянско-фермерских хозяйств, кооперативов, грантополучателей, а также их рентабельность, уровень оказываемой господдержки и участие в выставках и ярмарках.
Максимальные баллы по всем критериям позволили региону получить высокую награду.
По данным регионального департамента АПК, в Тюменской области сегодня успешно функционирует более 173 форм хозяйствования.Услугами потребительских сельскохозяйственных кооперативов охвачены около 72% территорий региона. Кооперативам оказывается и грантовая поддержка. С 2016 года двенадцать из них получили средства на развитие материально-технической базы.
Конкурс состоялся в рамках XX Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".