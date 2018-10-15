ТОП-3 событий минувшей недели: тюменцы продолжают осваивать турбулентный режим

На прошлой неделе россияне узнали, что в Саратовской области 3,5 тыс. рублей это не сумма в платежке за коммуналку, а минимальный прожиточный минимум саратовцев.
Тюменцам, с реальной средней зарплатой в 25 тыс. рублей, сложно представить, что именно имела в виду экс-министр труда Наталья Соколова, когда говорила о сбалансированном меню на 3,5 тыс. в месяц.
Депутат гордумы и чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Проскурякова сразу опровергает возможность сбалансированности подобного питания:
«50% - это еда, очень мало мяса, в основном, овощи, картофель, макароны».
Жители Тюменской области одни из самых закредитованных, имеют в семейном бюджете по 3 действующих кредита, а также высокие цены на коммуналку, продукты, проезд в общественном транспорте и так далее. Наши люди знают, как сэкономить.
«Лайфхак» от члена облизбиркома от ЛДПР Александра Лобова – ходить в кино на утренние сеансы за 99 руб.
Он отмечает, если жить в небольшой квартире, не иметь автомобиль, закупаться в недорогих сетевых магазинах, не иметь кредитов, то можно выжить семье из четырех человек на 40-50 тыс. в месяц и «не пухнуть с голода».
Как выживать на пенсию инвалида II группы, может прочесть лекцию гражданский активист Андрей Романов. Его очередным объектом инспекции стало отделение Пенсионного фонда на улице Ленина. Тюменский «ревизорро» просто показал, что нет доступной среды там, где, казалось бы, программа должна работать в первую очередь.
После публикации «Наш город» пригласили вновь посетить указанное отделение и провести еще раз экскурсию, чтобы продемонстрировать отсутствие нарушений.
Как шутит Андрей Романов, предыдущий губернатор Якушев, а теперь и Моор должны ему платить зарплату за осуществление надзорных и контролирующих функций.
В непростое время тюменцы по-прежнему остаются восприимчивыми к чужой беде. Особенно, если речь идет о животных. Недаром в областной столице десятки организаций, защищающих права животных, которые существуют на пожертвования горожан. При этом единственной богадельне регулярно не хватает на еду для людей без определенного места жительства и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.