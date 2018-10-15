ТОП-3 событий минувшей недели: тюменцы продолжают осваивать турбулентный режим

В непростое время тюменцы по-прежнему остаются восприимчивыми к чужой беде. Особенно, если речь идет о животных. Недаром в областной столице десятки организаций, защищающих права животных, которые существуют на пожертвования горожан. При этом единственной богадельне регулярно не хватает на еду для людей без определенного места жительства и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.