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Генпрокуратура Южной Осетии подтвердила розыск помощника главы Пыть-Яха

15 октября 2018, 17:30
В Генеральной прокуратуре Южной Осетии заявили о розыске помощника главы Пыть-Яха Эльдара Кокоева в качестве подозреваемого по уголовным делам о хищении и злоупотреблении своими полномочиями.
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Югра

Сообщается, что данная информация содержится в официальном ответе правоохранительных органов на запрос одного из депутатов Думы Югры. С 11 марта 2014 года обвиняемый находится в розыске и уголовное дело в отношении Кокоева приостановлено. Недавно производство по делу было возобновлено.

В октябре 2018 года появилась информация о возбужденных уголовных делах в отношении Эльдара Кокоева. Его обвиняют в хищении денег и гуманитарных грузов. С ноября 2012 года он покинул пределы республики после смены местных властей. На прошлой неделе помощник главы Пыть-Яха полностью отверг обвинения в свой адрес. Более того, он обвинил нескольких жителей Южной Осетии в нарушении законодательства РФ.

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#Новости#Прокуратура#Югра#Александр Мязин#Происшествия
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