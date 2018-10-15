Генпрокуратура Южной Осетии подтвердила розыск помощника главы Пыть-Яха

Сообщается, что данная информация содержится в официальном ответе правоохранительных органов на запрос одного из депутатов Думы Югры. С 11 марта 2014 года обвиняемый находится в розыске и уголовное дело в отношении Кокоева приостановлено. Недавно производство по делу было возобновлено.
В октябре 2018 года появилась информация о возбужденных уголовных делах в отношении Эльдара Кокоева. Его обвиняют в хищении денег и гуманитарных грузов. С ноября 2012 года он покинул пределы республики после смены местных властей. На прошлой неделе помощник главы Пыть-Яха полностью отверг обвинения в свой адрес. Более того, он обвинил нескольких жителей Южной Осетии в нарушении законодательства РФ.